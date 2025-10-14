Israel devolve 45 palestinos mortos a Gaza, diz hospital

Israel entregou os corpos de 45 palestinos, que foram levados a Gaza como parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas, anunciou um hospital do território palestino nesta terça-feira, 14.

"Os restos mortais de 45 mártires chegaram ao hospital através da Cruz Vermelha, após serem libertados por [Israel] no âmbito do acordo de troca", afirmou o Hospital Nasser em um breve comunicado.