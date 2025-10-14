Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel devolve 45 palestinos mortos a Gaza, diz hospital

Atualizado às Autor AFP
Tipo Notícia

Israel entregou os corpos de 45 palestinos, que foram levados a Gaza como parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas, anunciou um hospital do território palestino nesta terça-feira, 14. 

"Os restos mortais de 45 mártires chegaram ao hospital através da Cruz Vermelha, após serem libertados por [Israel] no âmbito do acordo de troca", afirmou o Hospital Nasser em um breve comunicado. 

O acordo entre Israel e Hamas no âmbito do cessar-fogo mediado pelo presidente americano, Donald Trump, estipula que Israel deve devolver os corpos de 15 palestinos de Gaza para cada corpo de refém morto em cativeiro desde o ataque de 7 de outubro de 2023.

