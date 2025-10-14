Fim da guerra em Gaza? Saiba últimas notícias

É o fim da guerra em Gaza? Hamas e Israel firmam cessar-fogo após dois anos de conflito / Crédito: Zain JAAFAR / AFP

Hamas e Israel chegaram a um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza nesta sexta-feira, 10 de outubro. A medida faz parte do plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023, o Oriente Médio enfrenta um cenário de terror. Dois dias após o aniversário de dois anos da guerra, o negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, anunciou oficialmente o fim dos bombardeios.

Além do cessar-fogo, o acordo prevê a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Esta é a terceira tentativa de cessar-fogo desde o início da guerra. Nesta terça-feira, 14, Israel identificou corpos de quatro reféns entregues pelo Hamas. As forças israelenses também devolveram 45 palestinos mortos a Gaza. A seguir, veja o que sabemos até agora sobre o acordo:

Plano de paz e cessar-fogo na Faixa de Gaza

A Casa Branca apresentou, no fim de setembro, uma proposta de paz com 20 pontos principais, que estabelece a Faixa de Gaza como uma zona livre de grupos armados.

O documento foi assinado durante a Cúpula da Paz no Egito, realizada nesta segunda-feira, 13, com a presença de Donald Trump e dos líderes dos países mediadores: Egito, Catar e Turquia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não participou da cerimônia. Também não estava presente nenhum representante palestino. É mesmo o fim da guerra? Em pronunciamento televisionado, Khalil al-Hayya declarou que os mediadores dos Estados Unidos garantiram que a guerra foi finalizada.



“O acordo foi alcançado para encerrar a guerra e a agressão contra nosso povo e iniciar a implementação de um cessar-fogo permanente e da retirada das forças de ocupação”, disse o representante do grupo palestino. Em discurso no parlamento israelense, o Knesset, o presidente americano Donald Trump afirmou não apenas que era o fim da guerra, mas "o fim de uma era de terror e morte". Importante lembrar que, além das falhas tentativas no início da guerra, este é o segundo cessar-fogo formal entre Hamas e Israel. Os anteriores duraram poucos dias e não conseguiram encerrar o conflito.

O principal ponto do novo acordo é garantir a reconstrução de Gaza sob liderança palestina, sem participação do Hamas no governo futuro do território. Hamas liberta reféns israelenses

O Hamas entregou todos os 48 reféns mantidos em cativeiro desde o ataque de 7 de outubro de 2023. Em contrapartida, Israel libertou prisioneiros palestinos conforme previsto no acordo.