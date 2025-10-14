Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fim da guerra em Gaza? Saiba últimas notícias

Hamas e Israel firmam cessar-fogo na Faixa de Gaza e iniciam troca de reféns e prisioneiros após dois anos de conflito. Confira os últimos acontecimentos
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

Hamas e Israel chegaram a um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza nesta sexta-feira, 10 de outubro. A medida faz parte do plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023, o Oriente Médio enfrenta um cenário de terror. Dois dias após o aniversário de dois anos da guerra, o negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, anunciou oficialmente o fim dos bombardeios. 

Além do cessar-fogo, o acordo prevê a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Esta é a terceira tentativa de cessar-fogo desde o início da guerra.

Nesta terça-feira, 14, Israel identificou corpos de quatro reféns entregues pelo Hamas. As forças israelenses também devolveram 45 palestinos mortos a Gaza.

A seguir, veja o que sabemos até agora sobre o acordo:

Plano de paz e cessar-fogo na Faixa de Gaza

A Casa Branca apresentou, no fim de setembro, uma proposta de paz com 20 pontos principais, que estabelece a Faixa de Gaza como uma zona livre de grupos armados.

O documento foi assinado durante a Cúpula da Paz no Egito, realizada nesta segunda-feira, 13, com a presença de Donald Trump e dos líderes dos países mediadores: Egito, Catar e Turquia.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não participou da cerimônia. Também não estava presente nenhum representante palestino.

É mesmo o fim da guerra?

Em pronunciamento televisionado, Khalil al-Hayya declarou que os mediadores dos Estados Unidos garantiram que a guerra foi finalizada.

“O acordo foi alcançado para encerrar a guerra e a agressão contra nosso povo e iniciar a implementação de um cessar-fogo permanente e da retirada das forças de ocupação”, disse o representante do grupo palestino.

Em discurso no parlamento israelense, o Knesset, o presidente americano Donald Trump afirmou não apenas que era o fim da guerra, mas "o fim de uma era de terror e morte".

Importante lembrar que, além das falhas tentativas no início da guerra, este é o segundo cessar-fogo formal entre Hamas e Israel. Os anteriores duraram poucos dias e não conseguiram encerrar o conflito.

O principal ponto do novo acordo é garantir a reconstrução de Gaza sob liderança palestina, sem participação do Hamas no governo futuro do território.

Hamas liberta reféns israelenses

O Hamas entregou todos os 48 reféns mantidos em cativeiro desde o ataque de 7 de outubro de 2023. Em contrapartida, Israel libertou prisioneiros palestinos conforme previsto no acordo.

Na manhã desta segunda-feira, 13, o Hamas entregou 20 reféns vivos ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Entre os libertos estão Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal e Matan Angrest, no primeiro grupo; e Bar Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Rom Braslabski e Ariel Cunio, no segundo.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram: “É oficial, não há mais reféns israelenses vivos sob o poder do Hamas”.

E os reféns que não foram devolvidos?

Com a entrega dos reféns vivos, Israel ainda aguarda reféns que foram mortos no cativeiro do Hamas. O acordo de paz previa que os restos mortais também fossem entregues até o meio-dia (horário local) de segunda, 13.

Confira um trecho do documento vazado pela imprensa israelense:

"Para cada refém israelense cujos restos mortais forem devolvidos, Israel entregará os restos de 15 cidadãos de Gaza falecidos”.

Entretanto, devido aos escombros da região, não foi possível procurar todos a tempo. Segundo o exército israelense, apenas quatro caixões foram entregues e depois transferidos para o Centro Nacional de Medicina Forense para o processo de identificação.

Agora, as autoridades israelenses informaram que uma força-tarefa internacional será formada para localizar e repatriar os corpos dos reféns que ainda não foram devolvidos.

Israel liberta prisioneiros palestinos 

Em troca dos reféns, Israel libertou 250 palestinos que cumpriam prisão perpétua e 1.718 detidos da Faixa de Gaza, incluindo 15 menores de idade.

Nessa segunda-feira, 13, dezenas de ônibus transportaram os quase 2 mil prisioneiros. Em Ramallah, um posto médico foi montado para realizar exames nos libertos, segundo a rede de TV Al Jazeera.

Eles foram divididos em dois grupos: um foi transferido da prisão de Ofer para outras partes da Cisjordânia ocupada, e o segundo saiu da prisão de Ketziot para uma das passagens de fronteira para Gaza, em Kerem Shalom, no sul de Israel.

A divisão política dos prisioneiros é a seguinte:

  • 159 do Fatah;
  • 64 do Hamas;
  • 16 da Jihad Islâmica Palestina;
  • 12 da Frente Popular para a Libertação da Palestina ou sem filiação política.

Reconstrução da Faixa Gaza

Com o cessar-fogo firmado, a reconstrução de Gaza se torna o próximo desafio. Segundo o Centro de Satélites das Nações Unidas, cerca de 193 mil edifícios foram destruídos ou danificados desde o início da guerra. Entre eles, 213 hospitais e 1.029 escolas.

Já em entrevista à Fox News, Trump afirmou que os Estados Unidos apoiará a reconstrução, mas destacou que a maior responsabilidade caberá aos países do Oriente Médio.

Sem fornecer detalhes, o presidente não especificou quais nações participarão do projeto nem os valores previstos para o investimento.

Entre os dias 13 e 15 de outubro, autoridades internacionais, empresários e representantes da sociedade civil participam de um encontro em Wilton Park, no Reino Unido, para discutir o processo de reconstrução.

