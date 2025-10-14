Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Explosão deixa um morto em área movimentada de Guayaquil, no Equador

Autor AFP
Uma pessoa morreu e muitas outras ficaram feridas após uma explosão nesta terça-feira (14) em uma zona comercial e movimentada da cidade de Guayaquil, no Equador, cujo cenário é de caos, segundo imagens difundidas por autoridades locais.

A empresa pública de segurança da cidade informou através da rede X que está atendendo à "emergência ocasionada pela detonação de artefatos explosivos" e publicou fotos da via fechada por viaturas da polícia e caminhões dos bombeiros.

"Por volta das 18h [locais, 20h em Brasília] ouvimos um barulho muito forte, e acreditamos que era da explosão. Agora vejo que ocorreu a poucos metros de nós. Saímos correndo por medo de que algo mais aconteça, estamos em choque", disse à AFP a médica Samantha Vera, de 40 anos, que trabalha em uma localidade vizinha.

O corpo de bombeiros registrou um morto e um "incêndio veicular". "Paramédicos estão prestando atendimento a várias pessoas feridas", acrescentou a corporação no X, sem detalhar o número.

A área onde ocorreu a explosão é de classe média, com muitos restaurantes, negócios, lojas, consultórios, um hospital, hotéis e o maior centro comercial da cidade.

"Foi terrível, foi um estrondo horroroso", contou Claudia Quimí, proprietária de um salão de beleza próximo onde "os vidros tremeram".

A polícia está investigando o que aconteceu. "Tratou-se de uma explosão, cujas causas estão sendo determinadas por nossas equipes especializadas", indicou a força pública em comunicado.

O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais entre as gangues pelo controle do tráfico de drogas dentro do país e para os Estados Unidos e a Europa.

Por sua localização estratégica com saída para o Oceano Pacífico, Guayaquil é reduto de organizações criminosas e tem registrado um aumento de atentados, homicídios, extorsões, desaparecimentos, roubos e outros delitos.

