Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército de Israel diz que matou 5 palestinos que se aproximaram de suas tropas em Gaza

Exército de Israel diz que matou 5 palestinos que se aproximaram de suas tropas em Gaza

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta terça-feira, 14, que cinco palestinos foram mortos ao se aproximarem de tropas israelenses na região leste da Cidade de Gaza. Segundo o Exército, os palestinos chegaram perto da chamada Linha Amarela, que estabeleceu as posições militares israelenses durante o cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas.

De acordo com o comunicado, as forças israelenses tentaram dispersar os palestinos, mas tiveram que realizar disparos para "eliminar a ameaça". O Exército disse que nenhum palestino invadiu o acampamento militar israelense na área.

"As FDI solicita aos residentes de Gaza que sigam suas instruções e não se aproximem das tropas destacadas na área," apontou o Exército.

Cessar-fogo

O cessar-fogo entre Israel e Hamas começou na sexta-feira, 10, quando os israelenses se retiraram de partes da Faixa de Gaza. Na segunda-feira, 13, o grupo terrorista libertou os últimos 20 reféns vivos de Gaza e Israel liberou 2 mil prisioneiros palestinos.

As duas partes estão divergindo em relação a busca pelos corpos dos sequestrados que seguem em Gaza. O Hamas entregou apenas quatro corpos na segunda-feira e disse que precisa de mais tempo para recuperar os outros 24 corpos.

O Exército de Israel identificou publicamente na terça-feira que recebeu os restos mortais dos reféns Guy Illouz, israelense de 26 anos que foi sequestrado durante o Festival Nova, e Bipin Joshi, estudante nepalês de 24 anos que morava no Kibbutz Alumim.

Segundo oficiais israelenses que conversaram com o The New York Times, caso o grupo terrorista não conseguisse entregar todos os corpos dos reféns a Israel até segunda-feira, uma força-tarefa conjunta seria criada para localizar os corpos restantes.

A Cruz Vermelha reconheceu que levará tempo para entregar os restos mortais de todos os reféns israelenses em Gaza. "Isso é um desafio ainda maior do que ter as pessoas vivas sendo liberadas", disse o porta-voz da Cruz Vermelha, Christian Cardon, em uma declaração enviada à Reuters.

"Eu acho que há claramente um risco de que isso vá levar muito mais tempo. O que estamos dizendo às partes envolvidas é que isso deveria ser a sua maior prioridade," disse ele.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar