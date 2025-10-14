Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército de Israel diz que Cruz Vermelha recebeu restos mortais de outros 4 reféns em Gaza

Autor AFP
O Exército de Israel informou, nesta terça-feira (14), que os restos mortais de outros quatro reféns foram entregues à Cruz Vermelha em Gaza.

"Segundo informação proporcionada pela Cruz Vermelha, quatro caixões com os restos mortais de reféns falecidos foram entregues à sua custódia e estão a caminho" para serem recebidos pelas forças de segurança de Israel e a Agência Israelense de Segurança na Faixa de Gaza, acrescentou o Exército em comunicado.

