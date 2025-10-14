Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em cerimônia póstuma, Trump condecora Charlie Kirk como 'mártir'

Em cerimônia póstuma, Trump condecora Charlie Kirk como 'mártir'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Donald Trump elogiou na terça-feira (14) o ativista assassinado Charlie Kirk como um "mártir pela verdade e liberdade" ao conceder-lhe postumamente a máxima honra civil dos Estados Unidos.

Trump entregou a Medalha Presidencial da Liberdade à viúva de Kirk e comparou o ativista conservador, que morreu aos 31 anos, a Sócrates, São Pedro, Abraham Lincoln e Martin Luther King.

O presidente, de 79 anos, também usou a cerimônia na Casa Branca para prometer que intensificará sua campanha contra o que ele chama de grupos radicais de esquerda, uma iniciativa que recrudesceu após a morte de Kirk.

"Após o assassinato de Charlie, nosso país não deve ter absolutamente nenhuma tolerância a essa violência, extremismo e terror radical de esquerda", disse Trump a uma audiência da elite conservadora do país.

"Os tempos de multidões enfurecidas acabaram, e não vamos permitir que nossas cidades sejam inseguras", acrescentou.

Kirk, pai de dois filhos, foi morto a tiros no mês passado em um campus universitário em Utah, o que provocou uma onda de luto entre os conservadores e promessas de repressão por parte de Trump, com o envio de tropas da Guarda Nacional a várias cidades governadas por democratas.

Entre os convidados para a cerimônia estavam o presidente argentino, Javier Milei, um polêmico ultraliberal, assim como uma série de personalidades da mídia conservadora dos Estados Unidos.

Erika, a viúva de Kirk, agradeceu a Trump por voltar de uma viagem pela paz no Oriente Médio para a cerimônia de entrega da medalha, no dia que teria sido o 32º aniversário de seu falecido esposo.

Tyler Robinson, de 22 anos, foi acusado do assassinato de Charlie Kirk. Ele pode enfrentar pena de morte caso seja condenado.

dk/bjt/atm/nn/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar