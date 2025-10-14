Em cerimônia póstuma, Trump condecora Charlie Kirk como 'mártir'

O presidente Donald Trump elogiou na terça-feira (14) o ativista assassinado Charlie Kirk como um "mártir pela verdade e liberdade" ao conceder-lhe postumamente a máxima honra civil dos Estados Unidos. Trump entregou a Medalha Presidencial da Liberdade à viúva de Kirk e comparou o ativista conservador, que morreu aos 31 anos, a Sócrates, São Pedro, Abraham Lincoln e Martin Luther King.

O presidente, de 79 anos, também usou a cerimônia na Casa Branca para prometer que intensificará sua campanha contra o que ele chama de grupos radicais de esquerda, uma iniciativa que recrudesceu após a morte de Kirk. "Após o assassinato de Charlie, nosso país não deve ter absolutamente nenhuma tolerância a essa violência, extremismo e terror radical de esquerda", disse Trump a uma audiência da elite conservadora do país. "Os tempos de multidões enfurecidas acabaram, e não vamos permitir que nossas cidades sejam inseguras", acrescentou. Kirk, pai de dois filhos, foi morto a tiros no mês passado em um campus universitário em Utah, o que provocou uma onda de luto entre os conservadores e promessas de repressão por parte de Trump, com o envio de tropas da Guarda Nacional a várias cidades governadas por democratas.