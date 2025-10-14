Dois homens são executados com injeção letal nos EUA

Um homem da Flórida condenado por assassinar duas mulheres que ele havia contratado para manter relações sexuais foi executado com injeção letal, uma das duas penas capitais realizadas com este método nesta terça-feira (14) nos Estados Unidos. Samuel Smithers, de 72 anos, foi condenado à morte em 1999 pelos assassinatos de Christy Cowan e Denise Roach ocorridos em 1996 na cidade de Tampa. Ambas foram espancadas e estranguladas, e seus corpos foram encontrados em um pequeno lago.

Smithers foi pronunciado morto em uma prisão estadual da Flórida às 18h15 locais (19h15 em Brasília). Outro condenado também foi executado nesta terça com injeção letal no estado de Missouri. A execução de Lance Shockley, de 48 anos, foi realizada às 18h13 locais (20h13 em Brasília) pelo assassinato do sargento de polícia Carl Graham em 2005. Graham foi morto a tiros em uma emboscada em sua casa. O oficial investigava à época um acidente de automóvel que envolvia Shockley.

O réu alegou inocência, mas suas apelações foram rejeitadas por diversos tribunais, incluindo a Suprema Corte. O governador do Missouri, Mike Kehoe, recusou seu pedido de clemência na segunda-feira. Outras duas execuções estão programadas para esta semana nos Estados Unidos. Charles Crawford, de 59 anos, será executado com injeção letal no Mississippi na quarta-feira pelo estupro e assassinato, em 1994, de Kristy Ray, uma estudante universitária de 20 anos.

E Richard Djerf, de 55 anos, também será executado mediante injeção letal no Arizona na sexta-feira pelos assassinatos brutais de quatro membros de uma família de Phoenix em 1993. Até agora neste ano, 37 execuções foram realizadas nos Estados Unidos, o número mais alto desde 2013, quando 39 reclusos foram executados. A Flórida realizou a maior quantidade de penas capitais este ano, com 14. Em seguida estão os estados de Texas (5), Carolina do Sul (4) e Alabama (4).