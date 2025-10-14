Defesa Civil de Gaza reporta que Exército israelense matou seis pessoas

A Defesa Civil de Gaza afirmou que as forças israelenses mataram seis palestinos em incidentes distintos nesta terça-feira (14), enquanto o Exército de Israel indicou que suas tropas abriram fogo contra suspeitos que se aproximaram de suas posições. Mahmud Basal, porta-voz desta agência de resgate — que opera sob o governo do Hamas —, disse que cinco pessoas morreram enquanto "inspecionavam suas casas" no distrito de Shujaiya, na Cidade de Gaza.

O Exército israelense afirmou que suas tropas dispararam após "vários suspeitos serem identificados cruzando a Linha Amarela e se aproximando das tropas das Forças de Defesa de Israel (FDI) que operavam no norte da Faixa de Gaza". "Tentou-se afastar os suspeitos", indicou o comunicado militar, acrescentando que estes "continuaram se aproximando das tropas, que abriram fogo para eliminar a ameaça". Em virtude de um acordo de cessar-fogo alcançado com o Hamas, as forças israelenses recuaram para a chamada "Linha Amarela", atrás da qual as tropas continuam controlando aproximadamente metade de Gaza. Em um incidente semelhante, Basal declarou que um ataque com drones israelenses matou uma pessoa quando mirou em um grupo de civis na localidade de Al Fukhari, a sudeste da cidade de Khan Yunis.