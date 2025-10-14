CAS mantém exclusão de ginastas israelenses do Mundial da Indonésia

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve a exclusão dos ginastas israelenses do Mundial que será disputado na Indonésia de 19 a 25 de outubro, segundo uma resolução da principal instância judicial esportiva publicada nesta terça-feira. Após a decisão das autoridades da Indonésia de não conceder vistos aos ginastas israelenses, a federação do país recorreu à CAS para que o tribunal obrigasse a Federação Internacional de Ginástica (FIG) a "garantir a participação da equipe israelense no Mundial" ou "transferir ou cancelar o evento".

As solicitações cautelares "foram rejeitadas", informa a resolução da CAS, que examinou o caso com urgência, já que o Mundial de Ginástica começa no próximo domingo em Jacarta. A CAS, no entanto, continua examinando o mérito de um dos dois recursos apresentados pela federação israelense e pelos "seis atletas israelenses classificados" para o Mundial, incluindo Artem Dolgopyat, campeão mundial em 2023 e medalhista de ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A federação israelense considera que os estatutos da FIG obrigam seu comitê executivo a "tomar uma decisão" em caso de recusa de visto aos atletas, e que esta falta de decisão "constitui uma negação de justiça, criando assim uma situação de discriminação contra uma federação membro". A FIG argumenta, segundo o comunicado da CAS, "que não tem prerrogativas na emissão de vistos de entrada na Indonésia" e que a decisão das autoridades de Jacarta "está completamente fora de sua competência".