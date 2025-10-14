Altos e baixos: os erros e acertos do Brasil nos amistosos na Ásia

De uma goleada por 5 a 0 a uma decepcionante derrota por 3 a 2 para o Japão: os amistosos do Brasil de Carlo Ancelotti trouxeram aspectos positivos e negativos a oito meses da Copa do Mundo. - "Apagão" em 19 minutos -

Depois de jogar na sexta-feira contra a Coreia do Sul em uma das melhores exibições sob o comando de Ancelotti, que assumiu a equipe em junho, a Seleção parecia caminhar rumo a mais uma vitória sobre o Japão, ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Então, uma bola perdida pelo zagueiro Fabrício Bruno dentro da área resultou no gol de Takumi Minamino, seguido pelos gols de Keito Nakamura e Ayase Ueda, tudo em um intervalo de 19 minutos. "O erro mais grave da equipe foi não ter tido uma boa reação", comentou o treinador italiano, que evitou apontar culpados. "A equipe caiu mentalmente", analisou. A Seleção só tinha sofrido um gol nos cinco jogos anteriores sob o comando de Ancelotti.

Um de seus jogadores de confiança, o volante Casemiro espera que a derrota seja um "aprendizado". "Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo (...), 45 minutos podem custar um sonho de infância", disse o capitão brasileiro. - Mobilidade no ataque -

Sem um camisa 9 fixo, um dos pontos altos da Seleção foi a capacidade de movimentação de seus atacantes pelo campo. Estêvão, Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha (escalado teoricamente como centroavante) trocaram posições constantemente na goleada brasileira sobre a Coreia do Sul, dificultando a marcação adversária. Resultado: dois gols de Estêvão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr.

Ancelotti mexeu na equipe contra o Japão e manteve a linha de quatro atacantes com Luiz Henrique, Vini e Gabriel Martinelli, com o meia Lucas Paquetá vindo de trás. O esquema funcionou... até o desastre. - Casemiro e Bruno Guimarães - O retorno de Casemiro foi uma das principais apostas de Ancelotti. E os dois amistosos na Ásia parecem ter deixado claro que Bruno Guimarães é o seu melhor parceiro para completar a dupla de volantes do Brasil.