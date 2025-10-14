Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Airbus A320 supera Boeing 737 como avião mais vendido da história

Airbus A320 supera Boeing 737 como avião mais vendido da história

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Airbus A320 tornou-se pela primeira vez o modelo de avião mais vendido na história, superando o Boeing 737, segundo dados publicados nesta terça-feira (14) por ambas as empresas.

De acordo com dados fornecidos pela Boeing, a empresa entregou 40 aviões 737 MAX em setembro, totalizando 12.254 unidades vendidas desde que este modelo de corredor único começou a ser comercializado em 1968.

Até o final de setembro, a Airbus havia entregado 12.257 unidades do A320, também de corredor único, que começou a ser vendido em 1988, informou a empresa europeia nesta terça.

O fato de a empresa europeia ter superado a Boeing em termos de entregas comerciais reflete a crise da empresa americana devido a problemas de segurança e ao controle de qualidade nos últimos anos.

Os 737 MAX da Boeing ficaram em solo por 20 meses após dois acidentes com este modelo em 2018 e 2019, nos quais 346 pessoas morreram.

elm-jmb/aha/dga/cjc/dd/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar