Wall Street recupera otimismo após incerteza comercial

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (13) após uma mudança de tom do presidente Donald Trump em relação à China, país que ele havia ameaçado com tarifas adicionais de 100%, o que havia abalado os investidores. O Dow Jones subiu 1,29%, enquanto o índice tecnológico Nasdaq avançou 2,29% e o índice ampliado S&P 500 ganhou 1,56%.

Depois de ter ameaçado na sexta-feira passada Pequim com novos impostos sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos, "Donald Trump recuou [de suas declarações] e deixou claro que tudo iria ficar bem com a China", comentou à AFP Adam Sarhan, da firma 50 Park Investments. De acordo com o analista, o que ocorreu é um cenário que se repete. "Trump usa as tarifas, ou a possibilidade de aplicá-las, como um meio de negociar acordos. O mercado reage, e depois se ajusta." As ameaças abalaram os mercados financeiros, especialmente Wall Street, cujo índice de referência registrou, no fim da semana passada, sua maior queda em uma sessão desde o caos provocado em abril pela guerra comercial dos Estados Unidos. Segundo Sarhan, o "repique de alívio" desta segunda-feira continua sendo moderado, já que os principais índices do mercado norte-americano recuperaram apenas cerca de metade das perdas do final da semana.

A Casa Branca, no entanto, continua aplicando novas tarifas setoriais, como as destinadas à madeira de construção e ao mobiliário, que entrarão em vigor nesta terça-feira. E qualquer retomada das tensões entre Washington e Pequim, "com um aumento das tarifas de ambos os lados, poderia rapidamente sair do controle e provocar uma recessão mundial", advertiu o especialista. Paralelamente, o mercado aguarda com expectativa a divulgação dos resultados financeiros trimestrais dos grandes bancos americanos, marcando o início da temporada de balanços.