Trump é ovacionado no Parlamento israelense

Autor AFP
Autor
AFP Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ovacionado nesta segunda-feira pelos deputados israelenses antes de seu discurso na Kneset, o Parlamento do país, durante uma breve visita a Israel após negociar uma trégua com o Hamas. 

Os aplausos duraram vários minutos no Parlamento, onde Trump estava acompanhado por seu enviado especial Steve Witkoff, seu genro Jared Kushner e sua filha Ivanka.

