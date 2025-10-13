Trump é ovacionado no Parlamento israelense
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ovacionado nesta segunda-feira pelos deputados israelenses antes de seu discurso na Kneset, o Parlamento do país, durante uma breve visita a Israel após negociar uma trégua com o Hamas.
Os aplausos duraram vários minutos no Parlamento, onde Trump estava acompanhado por seu enviado especial Steve Witkoff, seu genro Jared Kushner e sua filha Ivanka.
mj/vl/avl-sag/meb/fp