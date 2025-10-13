Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que pretende ser um parceiro no esforço de reconstruir Gaza

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Em discurso no Parlamento israelense nesta segunda-feira, 13, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende ser um parceiro no esforço de reconstruir Gaza, e enfatizou que o enclave será imediatamente desmilitarizado e o Hamas, desarmado.

De acordo com Trump, os EUA dispõem das melhoras armas do mundo "e demos muitas delas a Israel".

O republicano enfatizou que vai resolver também a guerra entre a Rússia e Ucrânia e que sua administração está ajudando o governo libanês a desarmar o Hezbollah. "Minha personalidade é toda voltada para acabar com guerras; parece funcionar," pontuou.

