Trump chega a Israel para marcar início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou na madrugada desta segunda-feira, 13, pelo horário de Brasília, em Israel para marcar o início do cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, mediado por Washington.

O avião Air Force One pousou no Aeroporto Internacional Ben-Gurion às 9h42 (3h42 em Brasília), após sobrevoar a Praça dos Reféns, em Tel-Aviv, onde dezenas de milhares de pessoas acompanharam as transmissões sobre a libertação dos primeiros sete reféns que passaram mais de dois anos em cativeiro no território palestino.