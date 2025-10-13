Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trio vence o Nobel da Economia por estudos sobre crescimento e inovação

Autor AFP
O americano-israelense Joel Mokyr, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt foram anunciados nesta segunda-feira (13) como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre o impacto da tecnologia no crescimento econômico. 

Mokyr receberá metade do prêmio "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentável através do progresso tecnológico", enquanto Aghion e Howitt compartilharão a outra metade "pela teoria do crescimento sustentável através da destruição criativa", indicou o júri.

