Seis pessoas morrem após ataque armado no Equador

Autor AFP
Tipo Notícia

Um ataque armado durante uma partida de futebol de bairro deixou seis mortos e 17 feridos no sudoeste do Equador, um país assolado pela violência do crime organizado, informou, nesta segunda-feira (13), a Polícia.

A instituição reportou que duas pessoas que morreram tinham antecedentes criminais e atribuiu o ataque a uma disputa territorial para o tráfico local de drogas.

Ponto estratégico para a distribuição de cocaína que viaja rumo aos Estados Unidos e Europa, o Equador é um centro de operações de aproximadamente 20 gangues dedicadas ao assassinato por encomenda, extorsão e sequestro. Algumas estão associadas a cartéis mexicanos, colombianos e albaneses.

O ataque de domingo (12) ocorreu por volta das 23h00 locais (1h00 no horário de Brasília). "Entre seis e sete pessoas" desceram de quatro motos e duas caminhonetes e "realizaram os disparos", destacou o coronel da Polícia, Carlos Fuentes, à imprensa.

Os policiais recolheram pelo menos 85 evidências balísticas que correspondem a pistolas e fuzis.

De acordo com fontes, os supostos responsáveis são da gangue Freddy Kruger. Há dois detidos.

Após o ataque, duas pessoas morreram no local e outras quatro foram declaradas mortas no hospital.

Os feridos apresentam balas em suas pernas, costelas e tornozelos. Neste grupo, há três menores de idade que assistiam à partida de futebol.

No domingo, o Equador encerrou um feriado de quatro dias, com outros episódios de violência. Na localidade de Playas, a uma hora e meia de Guayaquil, uma festa de 15 anos foi alvo de um ataque que deixou cinco mortos, segundo reportagens da imprensa.

Apesar da política de mão dura contra o crime do presidente Daniel Noboa, o Equador registrou, no primeiro semestre do ano, mais de 4.600 homicídios.

Segundo o Observatório Equatoriano do Crime Organizado, o número representa um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2024.

