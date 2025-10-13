"Antes tarde do que nunca", diz Lula sobre fim do conflito em Gaza

Ao comentar o atual momento de cessar-fogo na Faixa de Gaza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa segunda-feira (13) que há muitas possibilidade para que o acordo entre Israel e o grupo palestino Hamas se torne definitivo.

“Antes tarde que nunca. Finalmente, parece que se encontrou uma saída para o conflito entre Israel e os palestinos. Me parece que há muitas possibilidade de o acordo ser definitivo. Acho que isso é muito importante.”

“Não se vai devolver a vida dos milhões quer morreram, mas se devolve, pelo menos, o direito de as pessoas dormirem tranquilas, sem medo de uma bomba, sem medo de um prédio cair. As pessoas não vão mais ser perseguidas”, completou.

Durante coletiva de imprensa em Roma, Lula classificou a trégua como um “passo importante” para o fim do conflito. “Uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E que poderia ter sido resolvida mais cedo, mas não foi resolvida”.