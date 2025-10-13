Presidenciável do Chile Matthei promete fechar fronteira para irregulares

A candidata de direita à presidência do Chile Evelyn Matthei prometeu nesta segunda-feira (13) fechar a fronteira para os sem documentos, um dos principais temas da campanha eleitoral. A entrada de imigrantes sem documentos, que os chilenos associam ao aumento da criminalidade, dominou a campanha eleitoral geral de 16 de novembro.

"A imigração irregular está colapsando os serviços, mas, além disso, nos trouxe um problema de criminalidade desenfreada e de crime organizado como nunca havíamos conhecido antes", disse Matthei, em um evento de campanha no bairro Independência, ao norte de Santiago. A última pesquisa semanal da consultora Cadem posicionou Matthei em terceiro lugar nas preferências com 14%. À sua frente estão a comunista Jeannette Jara (28%) e José Antonio Kast (24%), de extrema direita. Matthei se comprometeu a fechar a fronteira à imigração irregular dentro de um prazo de um ano, utilizando drones, informações de satélites e o desdobramento de uma polícia de fronteira, entre outras medidas. A maioria dos imigrantes irregulares entra no Chile pela fronteira com a Bolívia.

Segundo uma estimativa oficial, cerca de 330 mil estrangeiros, a grande maioria venezuelanos, residem irregularmente no Chile. A proposta de Matthei também prevê expulsar 3 mil presos e 10 mil imigrantes irregulares que já possuem ordem de expulsão. A candidata vai apoiar uma mudança legislativa para que a entrada irregular no país seja considerada um crime e não apenas uma infração.