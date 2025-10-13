Porky renuncia à prefeitura de Lima para buscar presidência do Peru

O prefeito ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, que se autodenomina Porky, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (13) para ser candidato à presidência do Peru na eleição de 12 de abril. López Aliaga concorrerá pela segunda vez à presidência, após perder nas eleições de 2021.

Conhecido por suas propostas de linha-dura contra o crime organizado, o agora ex-prefeito lidera a intenção de voto, de acordo com a pesquisa de setembro do instituto Ipsos. "Comunico minha renúncia ao cargo de prefeito da Municipalidade Metropolitana de Lima para me posicionar como pré-candidato nas próximas eleições primárias do Partido Político Renovação Popular", indicou López Aliaga em uma carta que foi lida diante da câmara municipal. O político, que esteve presente no ato, é o fundador e principal dirigente desse partido. O Peru está mergulhado em uma grave crise de insegurança por conta das extorsões e assassinatos do crime organizado.

Entre outras medidas, López Aliaga propõe que tribunais militares julguem os criminosos mais perigosos, a quem ele descreve como "terrucos [terroristas] urbanos". Ele é admirador de líderes como Donald Trump e Nayib Bukele. López Aliaga é um engenheiro que fez fortuna nos setores hoteleiro e ferroviário. Confessou ser celibatário desde os 20 anos e que pratica diariamente o rito do cilício.