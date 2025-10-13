Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OpenAI anuncia aliança com Broadcom para construir chips para IA

Autor AFP
Tipo Notícia

A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou, nesta segunda-feira (13), que fará parceria com a gigante dos chips Broadcom para projetar e construir seus processadores para inteligência artificial (IA).

A aliança é a mais recente de uma série de anúncios da OpenAI, que busca fortalecer sua posição predominante como líder do mercado da IA generativa, que começou com o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022.

Nas últimas semanas, sob a liderança do diretor executivo Sam Altman, a OpenAI assinou acordos de investimentos em centros de dados e fabricação de chips com as americanas Nvidia e AMD, assim como as sul-coreanas Samsung e SK Nynix.

Estes investimentos ocorrem em um momento em que o negócio da IA ainda está longe de ser rentável.

As construções dos enormes centros de dados para a IA vão desafiar os fornecedores de eletricidade, já que estas infraestruturas consomem uma grande quantidade de energia e recursos para proporcionar a potência de cálculo necessária para o uso desta tecnologia.

A OpenAI e a Broadcom não informaram as condições financeiras do acordo, tal como havia ocorrido em anúncios anteriores do setor, o que gerou algum receio entre os observadores de que uma bolha financeira tenha sido criada.

Com o design de seus próprios chips em vez de adquirir processadores comerciais, a OpenAI afirma que pode construir um hardware específico para seus modelos de IA, aumentando assim sua potência e velocidade.

