Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Noruega afirma que Venezuela fechou embaixada em Oslo após Nobel da Paz para Machado

Noruega afirma que Venezuela fechou embaixada em Oslo após Nobel da Paz para Machado

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela fechou sua embaixada em Oslo sem dar explicações, anunciou nesta segunda-feira (13) o Ministério das Relações Exteriores da Noruega, três dias após o Prêmio Nobel da Paz ser concedido à líder da oposição, María Corina Machado.

"A embaixada da Venezuela nos informou que estava fechando suas portas, sem dar nenhuma razão", indicou uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norueguês, Cecilie Roang, em um e-mail enviado à AFP.

"É lamentável. Apesar de nossas divergências em várias questões, a Noruega deseja manter aberto o diálogo com a Venezuela e continuará trabalhando nesse sentido", acrescentou.

María Corina Machado foi impedida de concorrer às eleições presidenciais de 2024, nas quais o presidente em fim de mandato, Nicolás Maduro, foi declarado vencedor, apesar dos protestos da oposição.

Segundo o jornal norueguês Verdens Gang, que revelou a informação, os serviços da embaixada não atendiam ao telefone na tarde desta segunda-feira. 

Seus números estavam fora de serviço, constatou a AFP à noite, em horário local.

Este anúncio ocorre três dias depois de o Comitê Norueguês do Nobel, composto por cinco membros nomeados pelo Parlamento daquele país, conceder o Prêmio da Paz a Machado.

O Comitê Norueguês do Nobel destacou que concedeu o prêmio a Machado "por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

No domingo, Maduro chamou sua adversária política de 58 anos de "bruxa demoníaca".

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norueguês insistiu que "o prêmio Nobel é independente do governo norueguês".

"Em relação às questões relacionadas a este prêmio, remetemos ao Comitê Nobel", declarou.

Machado, que vive na clandestinidade em seu país, dedicou o prêmio "ao povo sofredor da Venezuela" e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem espera ajuda para destituir Maduro do poder.

phy/mmy/an/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar