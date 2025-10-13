Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministerio da Saúde de Gaza anuncia balanço de 67.869 mortos na guerra

Ministerio da Saúde de Gaza anuncia balanço de 67.869 mortos na guerra

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou nesta segunda-feira que o balanço de mortos em dois anos de guerra com Israel chega a 67.869. 

"O balanço total da agressão israelense desde 7 de outubro de 2023 sobe a 67.869 mártires", informou o ministério, ressaltando que continua recuperando cadáveres das vítimas do conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o fim da guerra em Gaza após a entrada em vigor, na sexta-feira, do cessar-fogo entre Hamas e Israel, graças a um plano de 20 pontos promovido por ele.

jd/smw/avl/sag/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar