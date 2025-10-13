Justiça da França define que ex-presidente Nicolas Sarkozy será preso no dia 21 de outubro

A Justiça da França definiu nesta segunda-feira, 13, que o ex-presidente Nicolas Sarkozy, de 70 anos, será preso no dia 21 de outubro, após ter sido condenado a cinco anos de prisão por associação criminosa no caso de um suposto financiamento ilegal de sua campanha presidencial de 2007, com dinheiro do então líder da Líbia, Muammar Kadafi, em troca de favores diplomáticos. Sarkozy negou as acusações, classificou o veredicto como "um escândalo" e entrou com recurso. Ele ficará detido no presídio de La Santé, em Paris, e será o primeiro ex-presidente da França moderna condenado a cumprir pena atrás das grades.

O julgamento ocorreu no final de setembro. O tribunal de Paris responsável pelo caso considerou que os ex-ministros Claude Guéant e Brice Hortefeux conspiraram para buscar financiamento da Líbia para a campanha de Sarkozy em 2007, mas que não era possível provar que o ex-presidente estava diretamente envolvido nessas ações ou que qualquer dinheiro líbio chegou a ser usado na disputa eleitoral, que terminou com a vitória do político conservador. O juiz principal disse que Sarkozy permitiu que pessoas próximas a ele entrassem em contato com as autoridades líbias "para obter ou tentar obter apoio financeiro na Líbia com o propósito de garantir financiamento de campanha". Apesar de permitir que Sarkozy recorra da decisão, a Justiça exigiu que ele fosse preso "sem demora" devido a "gravidade do abalo à ordem pública causado pelo crime". Ao tribunal de Paris, o ex-presidente afirmou que as acusações são "politicamente motivadas e baseadas em provas forjadas" e denunciou uma "conspiração" que, segundo ele, foi orquestrada por "mentirosos e vigaristas", incluindo o "clã de Kadafi". Após ser preso, Sarkozy pode pedir para responder em liberdade. Os juízes terão então até dois meses para processar o pedido.