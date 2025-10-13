Juntos, conseguimos o que muitos acharam que era impossível; há paz no Oriente Médio, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, destacou a união dos países para alcançar o acordo de paz em Gaza, em discurso na cerimônia de paz no Egito, nesta segunda-feira. Na ocasião, ele voltou a agradecer os países mediadores para o cessar-fogo na região e destacou o retorno de civis para suas casas.

"Hoje é o dia que as pessoas estavam rezando para acontecer. Juntos, conseguimos o que muitos acharam que era impossível; agora, há paz no Oriente Médio. Diziam que a Terceira Guerra Mundial começaria no Oriente Médio, mas isso não vai acontecer", afirmou.