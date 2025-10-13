Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel libertou 1.968 presos palestinos em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas

O serviço prisional israelense informou, nesta segunda-feira (13), que libertou quase 2.000 detentos, a maioria palestinos, como parte de um acordo de cessar-fogo em Gaza. 

Em um comunicado, o órgão afirmou que "1.968 terroristas foram transferidos de várias prisões do país para as prisões de Ofer e Ktziot". 

"Após a conclusão das atividades necessárias nas prisões e a aprovação das autoridades políticas, todos os terroristas foram libertados da prisão de Ofer para (a Cisjordânia) e Jerusalém Oriental, e da prisão de Ktziot para Kerem Shalom", acrescentou, referindo-se a uma das travessias para a Faixa de Gaza.

