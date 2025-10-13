Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Hoje é um ótimo dia para a paz', diz secretário-geral da Otan sobre Gaza

Autor Agência Estado
O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta segunda-feira (13) que "hoje é um ótimo dia para a paz", fazendo referência ao cessar-fogo em Gaza e a liberação de todos os reféns israelenses pelo Hamas. Em coletiva juntamente com o primeiro-ministro da Eslovênia, Rutte ainda reafirmou o apoio da Otan à Ucrânia e pediu união dos países-membros para se defender contra os "ataques sistemáticos da Rússia".

