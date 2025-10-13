Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas liberta os últimos 20 reféns israelenses vivos

Autor AFP
Tipo Notícia

O movimento islamista palestino Hamas libertou os últimos 20 reféns israelenses vivos, informou nesta segunda-feira (13) a imprensa de Israel, que citou um funcionário de alto escalão do governo do país. 

As autoridades israelenses haviam anunciado antes das 10h00 (4h00 de Brasília) o retorno de um primeiro grupo de sete reféns vivos. Segundo a televisão israelense, os 13 reféns restantes já foram entregues à Cruz Vermelha e em breve estarão com o Exército. 

Os 20 libertados nesta segunda-feira foram sequestrados pelos integrantes do grupo islamista no ataque surpresa de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

