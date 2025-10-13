Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas divulga nomes dos 4 reféns cujos corpos serão devolvidos

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al-Qassam, publicou os nomes de quatro reféns mortos nesta segunda-feira, 13, cujos restos mortais planeja devolver a Israel ainda hoje. 

"As Brigadas al-Qassam entregarão hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025, os corpos dos prisioneiros sionistas cujos nomes estão indicados abaixo", declarou o Hamas, anunciando os nomes de quatro reféns mortos. 

Anteriormente, o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos em Israel, a principal organização de parentes dos reféns, denunciou o fato de apenas quatro dos 28 que morreram em cativeiro terem sido entregues nesta segunda-feira, o que "representa uma flagrante violação do acordo por parte do Hamas".

