Hamas divulga nomes dos 4 reféns cujos corpos serão devolvidos

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al-Qassam, publicou os nomes de quatro reféns mortos nesta segunda-feira, 13, cujos restos mortais planeja devolver a Israel ainda hoje.

"As Brigadas al-Qassam entregarão hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025, os corpos dos prisioneiros sionistas cujos nomes estão indicados abaixo", declarou o Hamas, anunciando os nomes de quatro reféns mortos.