Ganhador do Nobel de Economia adverte sobre riscos da IA

Um dos laureados com o prêmio Nobel de Economia deste ano advertiu que a inteligência artificial (IA) oferece "possibilidades assombrosas", mas deveria ser regulada devido a seu potencial para destruir empregos. As declarações do canadense Peter Howitt, professor emérito da Universidade Brown, nos Estados Unidos, ocorrem em meio à crescente preocupação sobre como a IA afetará a sociedade e o mercado de trabalho.

Howitt foi um dos três economistas reconhecidos nesta segunda-feira (13) pela Real Academia de Ciências da Suécia por seu trabalho sobre como a tecnologia impulsiona e afeta o crescimento. Sua pesquisa, junto com o também laureado Philippe Aghion, da França, se concentrou na teoria da "destruição criativa", na qual um novo e melhor produto entra no mercado e as empresas que vendem produtos antigos saem perdendo. "Não sabemos quais serão os efeitos da destruição criativa", explicou Howitt em uma coletiva de imprensa. Ele também garantiu que ainda não se sabe quem será o líder da IA. "É, obviamente, uma tecnologia fantástica com possibilidades assombrosas. E também tem um potencial incrível para destruir outros empregos ou substituir mão de obra altamente qualificada [...]. Necessitará ser regulada", sustentou.