Faixa de Gaza: Hamas entrega primeiros sete reféns israelenses à Cruz Vermelha

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos libertados. O Hamas afirmou que, ao todo, 20 reféns israelenses vivos serão trocados por mais de 1,9 mil prisioneiros palestinos detidos por Israel.

O Hamas entregou na madrugada desta segunda-feira, 13, pelo horário de Brasília, os primeiros sete reféns israelenses ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), no início da operação de troca prevista pelo acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista.

A notícia provocou comemorações entre familiares e amigos dos sequestrados, que acompanham as transmissões da imprensa israelense em praças de Tel-Aviv e de outras cidades.

Mais cedo, o CICV havia confirmado que tinha dado início a uma "operação multifásica" para supervisionar a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos como parte do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Em comunicado, o comitê informou que receberá os reféns mantidos na Faixa de Gaza para transferi-los às autoridades israelenses, enquanto acompanhará a libertação dos prisioneiros palestinos que serão enviados à Cisjordânia e à Faixa de Gaza.

A organização acrescentou que facilitará o transporte dos corpos de reféns mortos. Fonte: Associated Press*.