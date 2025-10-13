Exército de Israel escolta sete reféns libertados pelo Hamas e aguarda novo grupo

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta segunda-feira, 13, em publicação na rede social X, que sete reféns libertados pelo Hamas estão sendo escoltados por soldados e agentes de inteligência no retorno ao país. O grupo será reunido com familiares e passará por exames médicos.

Os reféns serão levados a uma base militar, onde ocorrerá o reencontro com os familiares, antes de serem transportados de helicóptero para hospitais israelenses.