Enchentes e deslizamentos no México matam dezenas de pessoas

País foi atingido por temporais particularmente fortes, causando transbordamento de rios e destruição; mais chuvas são esperadas nos próximos dias, elevando risco de novos deslizamentos.Enchentes causadas por chuvas torrenciais mataram pelo menos 44 pessoas no México nos últimos dias e deixaram um rastro de destruição, conforme informou o governo no sábado (11/10). A defesa civil do país relatou chuvas intensas em 31 dos 32 estados, com o transbordamento de rios, aldeias inteiras inundadas, deslizamentos de terra e estradas e pontes derrubadas. O estado central de Hidalgo está entre as áreas mais afetadas, com as autoridades locais relatando pelo menos 22 mortos, 1.000 casas danificadas e 90 comunidades inacessíveis às equipes de resgate, informou a secretaria federal de segurança. Cerca de 80.000 pessoas foram afetadas pelo clima extremo somente no estado vizinho de Puebla, informou o governo local, que relata ao menos nove mortes. As enchentes mataram cinco pessoas no estado de Veracruz, no leste do país, e uma no estado de Querétaro, no centro do México, informaram as autoridades. "Estamos enviando membros e equipes do governo mexicano para abrir estradas e ajudar as comunidades", escreveu a presidente, Claudia Sheinbaum, no X. Ela acrescentou que milhares de soldados, assim como barcos, aviões e helicópteros, foram enviados para ajudar nos esforços de resgate. Os militares ajudarão a distribuir ajuda nas áreas afetadas, com mais de 10 mil soldados mobilizados, equipamentos e veículos de resgate. Abrigos foram abertos para os desalojados. Mais chuva à vista O México foi atingido por chuvas particularmente fortes ao longo de 2025, com um recorde de precipitação registrado na capital, Cidade do México. O meteorologista Isidro Cano disse à AFP que as chuvas intensas desde quinta-feira foram causadas por uma mudança sazonal e pela formação de nuvens, à medida que o ar quente e úmido do Golfo do México sobe até os topos das montanhas. Uma frente fria vinda do norte também aumentou as chuvas em grande parte do país, acrescentou o especialista. Meteorologistas alertam que são esperadas mais chuvas. Com o solo já saturado, cresce o risco de novos deslizamentos. sf (AFP, dpa)