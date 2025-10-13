Distrito de Berlim aplica multa inédita por cobrança abusiva de aluguel

Proprietária foi multada em 26,2 mil euros por aluguel 190% acima da média e terá que ressarcir inquilino. Cobrança excessiva é proibida por lei na Alemanha, mas punições são raras.Um distrito de Berlim emitiu uma multa inédita contra uma moradora por cobrança excessiva de aluguel. Esta é a primeira vez que a subprefeitura de Friedrichshain-Kreuzberg aplicou a medida, anunciada nesta quinta-feira (09/10). Segundo as autoridades, a proprietária multada cobrava um aluguel 190% acima do índice de referência para um apartamento de 38 metros quadrados na capital alemã. Por lei, os aluguéis não podem superar 20% da média. O departamento de Habitação de Friedrichshain-Kreuzberg, responsável por processar a infração administrativa, impôs uma multa de 26,2 mil euros (R$ 165 mil) e exigiu o reembolso de outros 22,2 mil euros (R$140 mil) ao antigo inquilino que apresentou a queixa. Inicialmente, a locatária havia recorrido da decisão, mas depois retirou a contestação, o que tornou a decisão definitiva. "Modelo para outros distritos" "Hoje é um bom dia para os inquilinos de Friedrichshain-Kreuzberg. O departamento de Habitação conseguiu obter a primeira multa legalmente vinculativa em Friedrichshain-Kreuzberg por cobrança excessiva de aluguel", disse Regine Sommer-Wetter, vice-prefeita do distrito, em nota. "Espero que a decisão de hoje sirva de modelo para outros distritos em seus esforços para combater aluguéis excessivos em Berlim", completou. A capital alemã enfrenta uma escalada nos preços da moradia, o que obriga os moradores, principalmente estrangeiros, a aceitarem valores altos que muitas vezes não condizem com a condição do imóvel. Em 2020, Berlim congelou preços e estipulou percentual máximo de cobrança, mas a regra acabou derrubada pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, que entendeu que uma medida do tipo só poderia ser imposta por lei federal. Alemanha proíbe cobrança abusiva Na Alemanha, a cobrança excessiva de aluguel é uma infração administrativa regulada pelo Wirtschaftsstrafgesetz, o Código Penal Econômico – uma lei federal que pune condutas que afetam a ordem econômica. No parágrafo 5, a lei proíbe aos proprietários exigirem "remuneração injustificadamente alta pela locação de imóveis para fins residenciais", seja de forma intencional ou por negligência. A norma considera "injustificadamente altos" os valores que ultrapassem 20% dos aluguéis usuais cobrados nos últimos seis anos no município para imóveis do mesmo tipo, tamanho, qualidade e localização similares . São retirados do cálculo os valores necessários para cobrir despesas correntes do locador, desde que não sejam desproporcionais. Contudo, segundo uma organização de inquilinos de Berlim, a Berliner Mieterverein, o dispositivo federal para impedir cobranças irregulares foi considerado "morto" por anos devido a decisões judiciais tomadas entre 2004 e 2006 que dificultaram a obtenção de provas e a definição do elemento de "exploração" no Código Civil Alemão (BGB). O BGB é responsável por definir os parâmetros para um índice de aluguel qualificado, como o praticado em Berlim. "A efetividade do controle de aluguel é severamente limitada pelas inúmeras exceções que contém. [...] Desde 2006, se sabe que o mercado imobiliário, especialmente o de Berlim, mudou consideravelmente em desfavor dos inquilinos", diz a Berliner Mieterverein em uma nota disponível em seu site. Ainda de acordo com a organização, decisões com base neste artigo têm sido tomadas principalmente em Frankfurt, cujo departamento de habitação vem avaliando queixas de aluguéis elevados. Segundo a agência alemã de notícias dpa, o legislativo da capital alemã criou, em março, um serviço para os moradores identificarem se o seu aluguel ultrapassa os limites legais. No primeiro semestre, a cobrança excessiva de aluguel foi constatada em 93% dos casos analisados. Em 2024, o partido A Esquerda também lançou uma ferramenta que permite a checagem de aluguel abusivo para várias cidades alemãs. De acordo com levantamento do jornal alemão TAZ, foram encontrados 35 mil casos de aluguel superior a 20% do valor de referência somente na capital alemã. Destes, 2 mil foram encaminhados aos distritos, mas em nenhum deles o aluguel foi reduzido. gq/ra (DPA, OTS)