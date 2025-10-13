Comércio da China supera expectativas em setembro apesar das tarifas de Trump

O comércio exterior da China cresceu em setembro a um ritmo mais acelerado do que o previsto, em meio aos temores de escalada em uma guerra tarifária entre Pequim e Washington, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. As exportações chinesas subiram 8,3% na comparação com o mês de setembro do ano passado, informou a Administração Geral de Alfândegas, superando a previsão da agência Bloomberg de 6,6%.

As importações subiram 7,4%, segundo os dados, muito acima da previsão da Bloomberg de 1,9%. Os dados são um sinal promissor para a economia chinesa, que nos últimos anos enfrentou uma queda persistente nos gastos. As exportações para os Estados Unidos, o principal mercado consumidor do mundo, subiram no último mês a 34,3 bilhões de dólares (190 bilhões de reais), segundo os dados. O valor representa um aumento de 8,6% em relação aos 31,6 bilhões de dólares (175 bilhões de reais).