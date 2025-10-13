Chuvas deixam 64 mortos e 65 desaparecidos no México

As mortes e os maiores danos estão localizados principalmente nos estados de Veracruz (leste), Hidalgo e Puebla (centro), informou a chefe nacional de Proteção Civil, Laura Velázquez.

Ao menos 64 pessoas morreram e outras 65 estão desaparecidas devido ao impacto destrutivo das chuvas torrenciais que afetaram vários estados do centro e leste do México desde a semana passada, informou o governo nesta segunda-feira (13).

As chuvas mais intensas ocorreram entre segunda e quinta-feira da semana passada, o que causou "uma elevação no nível dos rios e córregos que circundam esses estados", gerando inundações e destruição, explicou Velázquez durante a coletiva de imprensa matinal da presidente, Claudia Sheinbaum.

Em relação aos desaparecidos, o maior número de vítimas concentra-se no estado de Hidalgo, com 43 pessoas, segundo o relatório oficial, seguido por Veracruz e Puebla.

Na região montanhosa de Hidalgo, várias pequenas comunidades permanecem isoladas devido ao fechamento de estradas, o que forçou o estabelecimento de uma ponte aérea limitada para responder às emergências.

A AFP confirmou a movimentação de helicópteros militares e estatais na cidade de Pachuca, capital de Hidalgo, na tarde de domingo.