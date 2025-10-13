Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CAS decidirá sobre participação de Israel no Mundial de Ginástica na Indonésia

Autor AFP
A Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidirá, antes de terça-feira (14), se Israel poderá participar do Mundial de Ginástica Artística na Indonésia este mês, logo após o governo do país asiático negar os vistos aos seus atletas.

A máxima corte da justiça esportiva decidirá as "medidas cautelares" requeridas pela federação israelense, que deseja que a CAS imponha à Federação Internacional de Ginástica e a federação da Indonésia "garantias sobre a participação da equipe israelense no Mundial ou à transferência ou cancelamento do evento", afirmou uma fonte da CAS à AFP.

A Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo e com um grande apoio à causa palestina, já está pronta para receber 500 ginastas representando os 79 países para a competição, que será realizada de 19 a 25 de outubro.

Na semana passada, no entanto, o governo da Indonésia anunciou que "não manterá nenhum contato com Israel até que Israel reconheça a existência de uma Palestina livre e soberana", e que, por este motivo, não concederá vistos aos seis ginastas israelenses que iriam participar do evento.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) se limitou a "tomar nota" da decisão da Indonésia, mas sem confirmar ou desmentir as afirmações da federação da Indonésia, segundo as quais a instituição teria apoiado a medida na última sexta-feira (10).

A federação israelense recorreu à CAS este suposto posicionamento da FIG e os seis ginastas israelenses excluídos apresentaram um recurso para poder participar do Mundial.

Em julho de 2023, a Indonésia desistiu de sediar os Jogos Mundiais de Praia e, embora oficialmente tenha sido dito que era por motivos orçamentários, a imprensa local noticiou que foi devido à relutância do governador de Bali, Wayan Koster, em receber uma delegação israelense.

Em março de 2023, a Fifa retirou a Indonésia da sede da Copa do Mundo Sub-20, após Koster e o governador da província de Java Central, Ganjar Pranowo, expressarem oposição à participação de Israel.

