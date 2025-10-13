CAS decidirá sobre participação de Israel no Mundial de Ginástica na Indonésia

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidirá, antes de terça-feira (14), se Israel poderá participar do Mundial de Ginástica Artística na Indonésia este mês, logo após o governo do país asiático negar os vistos aos seus atletas. A máxima corte da justiça esportiva decidirá as "medidas cautelares" requeridas pela federação israelense, que deseja que a CAS imponha à Federação Internacional de Ginástica e a federação da Indonésia "garantias sobre a participação da equipe israelense no Mundial ou à transferência ou cancelamento do evento", afirmou uma fonte da CAS à AFP.

A Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo e com um grande apoio à causa palestina, já está pronta para receber 500 ginastas representando os 79 países para a competição, que será realizada de 19 a 25 de outubro. Na semana passada, no entanto, o governo da Indonésia anunciou que "não manterá nenhum contato com Israel até que Israel reconheça a existência de uma Palestina livre e soberana", e que, por este motivo, não concederá vistos aos seis ginastas israelenses que iriam participar do evento. A Federação Internacional de Ginástica (FIG) se limitou a "tomar nota" da decisão da Indonésia, mas sem confirmar ou desmentir as afirmações da federação da Indonésia, segundo as quais a instituição teria apoiado a medida na última sexta-feira (10). A federação israelense recorreu à CAS este suposto posicionamento da FIG e os seis ginastas israelenses excluídos apresentaram um recurso para poder participar do Mundial.