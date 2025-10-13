Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Brasil não tem problema com Israel, tem com Netanyahu', diz Lula ao comentar cessar-fogo

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 13, que o Brasil tem problema com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e não com o país do Oriente Médio.

"O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre o Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa", disse Lula em entrevista coletiva em Roma (Itália), ao ser questionado sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que foi mediado pelos Estados Unidos.

"Eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, ter ido ao parlamento em Israel, ter falado é muito importante. Eu espero que aqueles que ajudaram Israel na sua posição de virulência agora ajudem a ter uma paz definitiva", declarou o presidente brasileiro.

