'Brasil não tem problema com Israel, tem com Netanyahu', diz Lula ao comentar cessar-fogo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 13, que o Brasil tem problema com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e não com o país do Oriente Médio.

"O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre o Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa", disse Lula em entrevista coletiva em Roma (Itália), ao ser questionado sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que foi mediado pelos Estados Unidos.