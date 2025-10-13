Bélgica vence País de Gales (4-2) e lidera grupo nas Eliminatórias
O meia Kevin De Bruyne, com dois gols de pênalti, comandou a vitória da Bélgica sobre o País de Gales por 4 a 2 nesta segunda-feira, em Cardiff, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Com o resultado, os 'Diabos Vermelhos' assumem a liderança do Grupo J com 14 pontos, um à frente da Macedônia do Norte (2ª), que empatou em 1 a 1 com o Cazaquistão.
Os belgas começaram a partida atrás no placar, depois de serem surpreendidos por Joe Rodon aos oito minutos, mas o empate veio pouco depois, quando o volante Ethan Ampadu tocou a bola com a mão e a arbitragem marcou pênalti, convertido por De Bruyne (18').
A virada saiu aos 24 minutos, com o lateral Thomas Meunier finalizando uma grande jogada de contra-ataque.
No segundo tempo, o técnico Craig Bellamy colocou em campo o talentoso Brennan Johnson para buscar o empate, mas foi a Bélgica que voltou a marcar.
De Bruyne, novamente cobrando pênalti, fez o gol da tranquilidade para os visitantes (76').
Nos minutos finais, os galeses diminuíram com um gol de Kieffer Moore (89'), mas a emoção durou apenas 60 segundos, até Leandro Trossard (90') marcar o quarto gol belga.
Apesar da derrota, o País de Gales segue com vida na terceira posição do grupo, com 10 pontos. Para conseguir a vaga direta da chave no Mundial do ano que vem, a equipe precisa vencer seus dois jogos restantes e torcer por tropeços de Bélgica e Macedônia do Norte.
