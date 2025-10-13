Após libertar reféns, Trump pede que Israel aproveite oportunidade de paz no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 13, que Israel deve aproveitar o fim da guerra na Faixa de Gaza para trabalhar em direção à paz no Oriente Médio. Em um longo discurso na Knesset, o Parlamento de Israel, Trump agradeceu os esforços dos mediadores e disse que está determinado em alcançar um acordo de paz regional. "Daqui a gerações, este será lembrado como o momento em que tudo começou a mudar", declarou o republicano, que foi ovacionado pelos parlamentares israelenses.

Trump também usou a oportunidade para agradecer apoiadores e criticar os ex-presidentes democratas Joe Biden e Barack Obama. Em um desvio inesperado no discurso, Trump também pediu ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que perdoasse o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. O republicano descreveu Bibi, o apelido do líder israelense, como um "dos maiores líderes em tempos de guerra". Netanyahu enfrenta acusações de corrupção, embora várias audiências tenham sido adiadas durante o conflito com o Hamas. Apesar dos elogios a Netanyahu, Trump disse que o primeiro-ministro não era uma pessoa "fácil" e elogiou o líder da oposição, Yair Lapid. Oportunidade de paz

Durante o discurso, Trump pressionou Israel a olhar além da guerra, dizendo que o país "conquistou tudo o que podia pela força das armas". "Vocês venceram. Agora é hora de transformar essas vitórias contra terroristas no campo de batalha no prêmio final da paz e prosperidade para todo o Oriente Médio." O republicano também prometeu ajudar a reconstruir a Faixa de Gaza, que foi devastada durante o conflito, e pediu que os palestinos "se afastem para sempre do caminho do terror e da violência." "Após imensa dor, morte e dificuldade, agora é a hora de se concentrar em construir seu povo, em vez de tentar derrubar Israel.

Trump até fez um gesto para o Irã, país que ele ordenou bombardeios durante um breve conflito direto entre Teerã e Israel no mês de junho. "Nós apenas queremos viver em paz," ele disse. "Não queremos nenhuma ameaça iminente sobre nossas cabeças." Fórum no Egito

Trump deve seguir viagem para o Egito para uma cúpula com diversos líderes mundiais com o intuito de discutir o futuro da Faixa de Gaza. O republicano brincou com o atraso dos discursos. "Eles podem não estar lá quando eu chegar, mas vamos tentar", disse Trump, que questionou a duração dos discursos de Netanyahu e do líder da oposição, Yair Lapid. O governo Trump convidou Netanyahu para a cúpula no Egito, mas o primeiro-ministro recusou por conta da proximidade do feriado judaico de Simchat Torá.