Ancelotti volta a abrir as portas da seleção para Neymar

O técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, destacou que as portas da seleção continuam abertas para o atacante Neymar, ausente da equipe nos últimos dois anos, ao declarar que está convencido de que "ele pode jogar eu seu máximo nível". "Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equpie do mundo", comentou Ancelotti em uma entrevista coletiva em Tóquio, onde o Brasil enfrentará o Japão na terça-feira em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar sofreu uma lesão muscular e seu retorno aos gramados pelo Santos está previsto para novembro. Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, o atacante de 33 anos jogou sua última partida pelo país em 17 de outubro de 2023. Ao falar sobre o jogo contra o Japão, Ancelotti disse que espera ver em seus jogadores o "compromisso" demonstrado no amistoso da sexta-feira contra a Coreia do Sul, em Seul, que terminou com uma goleada de 5-0. "A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito (...) e o futebol bonito é a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem, e também o compromisso coletivo", destacou.

Em um planejamento para enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil enfrentará em novembro, em Londres e Paris, adversários do continente africano que ainda serão confirmados. "É um momento em que podemos experimentar algumas coisas", declarou o ex-treinador do Real Madrid. "Temos que manejar duas coisas: uma equipe que pouco a pouco vai estar mais definida para a Copa do Mundo e outros jogadores que queremos ver como se incorporam ao jogo da equipe", acrescentou.

O objetivo é conquistar o hexacampeonato. Ao ser lembrado que nenhuma seleção nacional conseguiu vencer a Copa do Mundo com um técnico estrangeiro, Ancelotti foi sucinto: "Na vida sempre há uma primeira vez". O meia Bruno Guimarães, um dos homens de confiança do italiano desde o início de seu trabalho em junho, espera que o Brasil mantenha contra o Japão o estilo adotado no amistoso contra a Coreia do Sul. "A gente entende que o grupo não está definido, não está fechado e o professor quer testar", disse. "A gente espera continuar assim, seguindo esse bom caminho".