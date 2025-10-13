AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025
TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI divulga relatório anual sobre economia mundial - 11H00
BRASÍLIA (Brasil) - Pré-COP (encontro preparatório reunirá ministros responsáveis pelas negociações climáticas) - (até 14)
Europa
(+) PARIS (França) - Primeiro Conselho de Ministros do novo governo Lecornu - 06H00
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
Oriente Médio e África do Norte
(+) SHARM EL-SHEIKH (Egito) - Cúpula presidida por Donald Trump e pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza - (até 18)
QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) LIMA (Peru) - Judiciário avalia impedimento de saída por 36 meses contra ex-presidente Boluarte - 12H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00
QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2025
Oriente Médio e África do Norte
JERUSALÉM - Cerimônias oficiais marcam o segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel -
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) ESTADOS UNIDOS - Dia de protestos anti-Trump "No Kings" nos Estados Unidos -
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) BOLÍVIA - Segundo turno da eleição presidencial -
Europa
(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Canonização do médico venezuelano José Gregorio Hernández e outros seis beatos -
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Tesouro divulga declaração orçamentária anual de 2025 - 18H00