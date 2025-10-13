Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

América

 WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI divulga relatório anual sobre economia mundial -  11H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Pré-COP (encontro preparatório reunirá ministros responsáveis pelas negociações climáticas) -  (até 14)

Europa

 (+) PARIS (França) - Primeiro Conselho de Ministros do novo governo Lecornu -  06H00

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

Oriente Médio e África do Norte

 (+) SHARM EL-SHEIKH (Egito) - Cúpula presidida por Donald Trump e pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza -  (até 18)

QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2025

América

 (+) LIMA (Peru) - Judiciário avalia impedimento de saída por 36 meses contra ex-presidente Boluarte -  12H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas -  16H00

QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2025

Oriente Médio e África do Norte

 JERUSALÉM - Cerimônias oficiais marcam o segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel - 

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025

América

 (+) ESTADOS UNIDOS - Dia de protestos anti-Trump "No Kings" nos Estados Unidos - 

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO DE 2025

América

 (+) BOLÍVIA - Segundo turno da eleição presidencial - 

Europa

 (+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Canonização do médico venezuelano José Gregorio Hernández e outros seis beatos - 

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2025

América

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Tesouro divulga declaração orçamentária anual de 2025 -  18H00

