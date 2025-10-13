Acidente de ônibus deixa 40 mortos na África do Sul

O ônibus que seguia para o Zimbábue caiu em um barranco no domingo, a quase 90 quilômetros da fronteira, quando o motorista aparentemente perdeu o controle, informou Violet Mathye, ministra dos Transportes da província de Limpopo (nordeste do país).

Ao menos 40 pessoas morreram em um acidente de ônibus na África do Sul, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

As equipes de emergência "ainda estão trabalhando no local, mas até o momento foram confirmados 40 corpos", declarou Mathye ao canal de televisão 'Newzroom Afrika'. Entre os mortos está uma criança de 10 meses.

Trinta e oito pessoas foram hospitalizadas e os socorristas continuam procurando mais vítimas, declarou a ministra ao canal 'eNCA media'.

O ônibus partiu da cidade de Port Elizabeth, a 1.500 km de distância. Os passageiros incluíam pessoas do Malauí e do Zimbábue que trabalhavam na África do Sul.

O acidente pode ter sido causado por cansaço do motorista ou por uma falha mecânica, segundo a ministra.