Zidane reafirma desejo de treinar seleção francesa 'algum dia'

O ídolo Zinedine Zidane reafirmou neste domingo (12), em Roma, que deseja treinar a seleção francesa "algum dia".

"Com certeza voltarei a treinar, é o meu plano", declarou Zidane durante o Festival do Esporte, organizado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

"No futuro, e não estou dizendo que vai acontecer agora, o que quero é treinar a seleção nacional algum dia. Vamos ver", acrescentou o campeão do mundo em 1998 e da Eurocopa em 2000.

Aos 53 anos, Zidane é o grande favorito para suceder Didier Deschamps, que deixará o comando dos 'Bleus' depois da Copa do Mundo de 2026.

Zidane fez uma pausa na carreira de treinador após sua saída do Real Madrid, que comandou em duas passagens (2016-2018 e 2019-2020), nas quais conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol (2017 e 2020) e três Ligas dos Campeões consecutivas (2016, 2017 e 2018).

Para ser um bom treinador, explicou, "o mais importante é ter paixão pelo futebol e o desejo de transmitir algo aos jogadores, o que você carrega dentro de si".

"Um treinador desempenha um papel importante no sucesso de sua equipe, são 80%... Ele transmite sua energia, sua vontade de fazer as coisas bem", concluiu Zidane. 

