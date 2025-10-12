Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que guerra em Gaza "terminou"

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (12) que a guerra em Gaza "terminou" enquanto viajava para Israel e Egito para celebrar um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns.

"A guerra terminou, certo? Entenderam?", disse Trump a jornalistas quando foi questionado se tinha certeza de que o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas havia chegado ao fim.

Tags

eua

