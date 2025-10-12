Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia espanhola prende 17 pessoas por confrontos em manifestação fascista

Autor AFP
Tipo Notícia

A polícia espanhola prendeu 17 pessoas na cidade de Vitoria, no norte do país, neste domingo (12), após confrontos entre apoiadores do ex-ditador Francisco Franco e grupos de contramanifestantes. 

Os confrontos eclodiram enquanto o país europeu relembra o 50º aniversário da morte do general e lida com o controverso legado de seu governo de punho de ferro de 1939 a 1975. 

A Falange, uma organização que se considera sucessora dos movimentos fascistas que ajudaram Franco a chegar ao poder, manifestou-se no feriado nacional nesta cidade do País Basco para defender "a unidade da Espanha". A região do norte da Espanha tem um movimento separatista significativo. 

Dezenas de pessoas se reuniram em uma praça central em Vitoria e fizeram saudações fascistas com bandeiras espanholas vermelhas e douradas. Pouco depois, contramanifestantes encapuzados invadiram a manifestação, de acordo com imagens publicadas nas redes sociais. 

A polícia atacou os dois grupos, que se agrediram com paus, bandeiras e cadeiras, além de atirar sinalizadores, de acordo com as imagens.

Mais tarde, a polícia basca relatou a prisão de 17 pessoas por "desordem pública", que incluiu confrontos, arremesso de objetos e queima de contêineres de lixo. 

Cerca de 20 policiais sofreram "leve hematomas" e equipes médicas atenderam os manifestantes feridos no local, acrescentaram as autoridades em um comunicado.

