ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===
GAZA:
Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra
O Hamas libertará os reféns ainda mantidos em Gaza na segunda-feira (13) e não participará do futuro governo do território após a guerra, informou o movimento islamista palestino à AFP neste domingo (12), terceiro dia do cessar-fogo com Israel.
(Gaza conflito Palestinos trégua diplomacia prisioneiros Israel, 758 palavras, já transmitida)
FAIXA DE GAZA:
Últimos acontecimentos no cessar-fogo em Gaza
O cessar-fogo em Gaza é mantido pelo terceiro dia neste domingo (12), na véspera de uma troca prevista de reféns e prisioneiros, assim como de uma cúpula internacional que busca abrir um caminho para a paz após dois anos de guerra.
(Gaza palestinos conflito diplomacia política Israel, 827 palavras, já transmitida)
QATANNA:
Troca de reféns em Gaza dá esperança a uma família palestina com filhos presos
Perto do muro que separa Israel da Cisjordânia ocupada, a família Shamasneh aguarda a libertação de Abdel Jauad e Mohamed, presos há 34 anos, que serão libertados como parte do acordo de trégua entre Israel e o Hamas.
(Gaza conflito Palestinos reféns trégua prisioneiros Cisjordânia paz Israel prisão, 545 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS ===
KRAMATORSK:
Cidade ucraniana de Kramatorsk inicia evacuações ante aumento de ataques russos
Angela Bolonze observava, com o olhar perdido, uma pilha de sacos cheios de roupa recém-descarregada de um caminhão de evacuação. Essa mãe de família acabou de abandonar sua casa em um vilarejo na periferia de Kramatorsk, no leste da Ucrânia.
(conflito Rússia Ucrânia, 655 palavras, já transmitida)
HARWICH, Reino Unido:
Reino Unido lidera pesquisa climática polar ante retrocesso dos EUA
O navio britânico RRS Sir David Attenborough de pesquisa polar partirá na próxima semana para a Antártica com o objetivo de avançar em dezenas de projetos científicos sobre as mudanças climáticas, em um momento em que os Estados Unidos retrocedem neste tema.
(GB Antártida clima meioambiente, 723 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
- Acompanhamento das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026
