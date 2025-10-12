PRINCIPAL NOTÍCIA ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra

GAZA: Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra O Hamas libertará os reféns ainda mantidos em Gaza na segunda-feira (13) e não participará do futuro governo do território após a guerra, informou o movimento islamista palestino à AFP neste domingo (12), terceiro dia do cessar-fogo com Israel.

FAIXA DE GAZA: Últimos acontecimentos no cessar-fogo em Gaza

O cessar-fogo em Gaza é mantido pelo terceiro dia neste domingo (12), na véspera de uma troca prevista de reféns e prisioneiros, assim como de uma cúpula internacional que busca abrir um caminho para a paz após dois anos de guerra.

Troca de reféns em Gaza dá esperança a uma família palestina com filhos presos Perto do muro que separa Israel da Cisjordânia ocupada, a família Shamasneh aguarda a libertação de Abdel Jauad e Mohamed, presos há 34 anos, que serão libertados como parte do acordo de trégua entre Israel e o Hamas.