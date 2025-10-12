Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Países mediadores assinarão como garantes do acordo na cúpula pela paz em Gaza

Autor AFP
Os países mediadores do acordo de cessar-fogo em Gaza assinarão um documento como garantes durante a cúpula de segunda-feira no balneário egípcio de Sharm El-Sheikh, afirmou neste domingo (12) à AFP uma fonte diplomática.

"Os signatários serão os garantes", e esses países são "Estados Unidos, Egito, Catar e, provavelmente, Turquia", declarou à AFP o diplomata informado sobre os preparativos da cúpula, que falou sob condição de anonimato.

O Ministério das Relações Exteriores do Egito anunciou neste domingo que durante a cúpula — copresidida por Estados Unidos e Egito — será assinado o "documento que põe fim à guerra na Faixa de Gaza".

