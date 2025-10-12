Países mediadores assinarão como garantes do acordo na cúpula pela paz em Gaza

Os países mediadores do acordo de cessar-fogo em Gaza assinarão um documento como garantes durante a cúpula de segunda-feira no balneário egípcio de Sharm El-Sheikh, afirmou neste domingo (12) à AFP uma fonte diplomática.

"Os signatários serão os garantes", e esses países são "Estados Unidos, Egito, Catar e, provavelmente, Turquia", declarou à AFP o diplomata informado sobre os preparativos da cúpula, que falou sob condição de anonimato.