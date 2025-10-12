Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No México, números de mortos por chuvas sobe para 41

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O número de mortos por deslizamentos de terra e inundações causados por chuvas incessantes no centro e sudeste do México subiu para 41, disseram autoridades neste domingo (12). É um aumento acentuado enquanto milhares de soldados desobstruíam estradas bloqueadas para resgatar os desaparecidos.

Em Poza Rica, uma cidade petrolífera a 275 km a nordeste da Cidade do México, houve pouco aviso antes da chegada da água. Alguns moradores disseram que sentiram o perigo algumas horas antes e pegaram alguns pertences antes de abandonar suas casas. Fonte: The Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

