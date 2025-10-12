Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, marcada para segunda-feira no Egito, organizada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (12). 

"Nenhuma autoridade israelense participará" da reunião, disse à AFP Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

glp-mj/crb/feb/meb/rnr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar